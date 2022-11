vivo espande la serie Y: ecco i nuovi modelli Y35 e Y22s

Quello che stiamo vivendo è senza dubbio un ottimo momento per vivo, quinto brand produttore di smartphone al mondo. Dopo il lancio della nuova interfaccia FunTouch 13, infatti, l'azienda ha deciso di espandere la sua serie Y con due nuovi modelli, Y35 e Y22s, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo per la propria fascia di mercato.

vivo Y35 è uno smartphone con tripla fotocamera da 50MP e che fa ampio uso della tecnologia Extended RAM 3.0. È dotato di 8 GB di RAM (più 8 GB virtuali) e di una capacità di archiviazione fino a 256GB. Lato autonomia, vivo ha scelto una batteria da 5000 mAh con supporto Fast Charge da 18W. Sul frontale, infine, prende posto un pannello LCD FullHD+ da 6,5". Il suo cuore pulsante è un chip Snapdragon 680.



Ad accompagnarlo sul mercato c'è il vivo Y22s, uno smartphone sempre equipaggiato con un setup a tripla fotocamera che combina un sensore principale da 50MP con un modulo macro da 2MP e un terzo da 2MP. La sua particolarità è sicuramente la funzione Super Night, che promette immagini migliorate anche in contesti difficili e in basse condizioni di luce ambientale.

Il display in questo caso resta LCD, ma da 6,55 pollici e con risoluzione HD+. Il SoC, invece, è sempre lo Snapdragon 680. Identiche le specifiche relative a batteria e ricarica.



vivo Y35 e Y22s sono disponibili all'acquisto a un prezzo rispettivamente di 279 e 229 euro.

