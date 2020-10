Vivo IFEA ha una fotocamera pop-up rimovibile: sarà questo il futuro?

Non nascondiamoci: gli appassionati di tecnologia non sempre amano mettersi in mostra, soprattutto quando si tratta di selfie e social network. Per questo motivo, un certo tipo di utente preferisce avere una soluzione realmente all-screen per quel che concerne il display dello smartphone, piuttosto che dover fare i conti con notch, fori e simili.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto parecchie soluzioni originali, come l'iconica scocca estraibile di Lenovo Z5 Pro. Tuttavia, il mondo tecnologico è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni in grado di migliorare le precedenti. Questa volta, stando anche a quanto riportato da SlashGear, ci ha pensato Vivo a "dire la sua" in merito, mostrando un concept phone chiamato Vivo IFEA.

Come potete vedere nel video teaser, lo smartphone dispone anteriormente di un display con elevato screen-to-body ratio, che a prima vista sembrerebbe fare uso di una comune fotocamera pop-up. In realtà, quest'ultima è collegata al dispositivo mediante un apposito connettore e può, dunque, essere rimossa a piacimento.

Qualcuno di voi si starà sicuramente chiedendo qual è il vantaggio di una soluzione del genere, dato che lo spessore del dispositivo non cambia. Innanzitutto, lo smartphone diventa più leggero: una persona che non usa mai la fotocamera anteriore potrebbe dunque pensare di rimuoverla.

La vera caratteristica peculiare di Vivo IFEA risiede però nel fatto che è possibile utilizzare la camera in modalità wireless, spostandola dove si vuole e scattando dallo smartphone. Questa potrebbe essere una funzionalità interessante anche per chi non ama i selfie, dato che può potenzialmente offrire ulteriori possibilità per scattare foto al paesaggio e così via. Non manca, inoltre, un reminder che viene mostrato all'utente quando si allontana troppo dalla fotocamera, in modo che quest'ultima non vada persa.

Vi ricordiamo che Vivo è pronta a sbarcare in Italia il 20 ottobre 2020. Insomma, un nuovo produttore si sta approcciando al nostro Paese e, come potete vedere, le idee originali non mancano di certo, anche se in questo caso si sta parlando di un concept.