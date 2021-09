vivo introduce Extended RAM 2.0: fino a 4GB in più sugli smartphone del 2021

A poco più di una settimana dalla presentazione in Cina degli smartphone vivo X70, la società cinese ha annunciato nella giornata odierna l’integrazione della funzionalità Extended RAM 2.0 sugli smartphone della line-up 2021. Essa sarà disponibile a partire dalle prossime giornate, in seguito al rilascio degli aggiornamenti software dedicati.

Questa novità permetterà ai possessori di smartphone vivo rilasciati nel 2021 di beneficiare di ulteriore memoria RAM, fino a un massimo di 4 GB aggiuntivi. Tale tecnologia sta prendendo sempre più piede in questi mesi tra vari produttori, i quali intendono tutti garantire un’esperienza d’uso migliorata agli utenti grazie a performance più elevate e fluide specialmente durante il multitasking.

La tecnologia Extended RAM 2.0 di vivo permette di allocare e utilizzare una parte della memoria interna dello smartphone come RAM addizionale, anche in maniera completamente automatica. Essa giungerà negli smartphone vivo X60, vivo V21 e vivo Y72 con il prossimo aggiornamento software.

Ettore Patriarca, Marketing e Retail Director di vivo Italia, ha dichiarato quanto segue: “In vivo siamo costantemente impegnati nella ricerca di soluzioni che possono migliorare i nostri prodotti e superare le aspettative dei nostri utenti. Quest’ultima funzionalità risponde in maniera puntuale alle esigenze crescenti degli utenti in termini di performance in situazioni in cui, ad esempio, vi è la necessità di utilizzare più app contemporaneamente. Non ci siamo limitati ad aggiornare solo i top di gamma, ma abbiamo esteso questo aggiornamento anche ai prodotti di fascia media, permettendo così a un numero più elevato di utenti di migliorare la propria user-experience con i nostri smartphone”.

Nel mese di settembre, vivo ha presentato il chip di imaging V1, pensato per offrire una “Qualità ottica all'avanguardia”.