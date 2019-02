Vivo iQOO: in arrivo un top di gamma con Snapdragon 855, 4000 mAh e 12GB di RAM

La società cinese Vivo ha recentemente lanciato il suo sub-brand denominato iQOO. Quest'ultimo ha rilasciato oggi alcune informazioni legate al suo primo smartphone top di gamma, che non dovrebbe tardare ad arrivare sul mercato. Le caratteristiche tecniche sembrano essere promettenti, ma ovviamente bisognerà attendere il prezzo per sbilanciarsi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come scritto dalla società cinese sul suo profilo Weibo, il dispositivo monterà un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 operante alla frequenza massima di 2,42 GHz (4 x Kryo 845 1,8GHz + 4 x Kryo 845 2,42 GHz), affiancato da ben 12GB di RAM e da una batteria da 4000 mAh. Dal teaser, che potete vedere qui sopra, si evince anche la presenza di una porta USB Type-C, di una memoria interna pari a 256GB e del supporto alla ricarica rapida 44W.

Presenti anche l'NFC e uno schermo con modalità Super HDR nativa. Stando a diverse fonti internazionali, dovrebbe essere presente anche un sensore di impronte digitali in-display in grado di funzionare anche a schermo spento o con display inattivo. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito al primo smartphone top di gamma di iQOO, ma probabilmente la presentazione ufficiale è questione di giorni, visto che ci avviciniamo al Mobile World Congress di Barcellona.