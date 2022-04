vivo lancia il suo primo smartphone pieghevole vivo X Fold con fotocamera Zeiss

Dopo il lancio in Italia di vivo Y55 5G, smartphone di fascia medio-bassa pensato per chi non ha particolari esigenze, il produttore cinese ha presentato sul mercato domestico lo smartphone pieghevole vivo X Fold. Vediamo assieme tutti i dettagli tecnici del dispositivo, dotato di un comparto fotocamera sviluppato dal gigante tedesco Zeiss.

Il nuovo foldable vivo X Fold si dota di un pannello AMOLED esterno da 6,53 pollici e un display AMOLED E5 LTPO2 interno pieghevole da 8,03 pollici con risoluzione pari a 1.800 x 2.200 pixel; entrambi operano con refresh rate variabile da 1Hz a 120Hz e supportano lo standard video HDR10+. Il vetro ultra sottile pieghevole è firmato dallo stesso produttore dell’UTG di casa Samsung, Schott, e la cerniera in dotazione consente a vivo X Fold di aprirsi completamente o con un angolo compreso tra 60 e 120 gradi, soffermandosi quindi a tre impostazioni fisse. Secondo vivo, lo smartphone dovrebbe resistere a 300.000 cicli di apertura e chiusura, contro i 200.000 pubblicizzati da Samsung per i suoi foldable più recenti.

Sotto la scocca troviamo componenti degni di nota come il chip Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm, 12 GB di RAM e 4.600 mAh lato batteria con ricarica rapida a 66W cablata o 50W wireless. Tutto ciò punta a offrire la migliore esperienza possibile nel multitasking, eseguendo due app contemporaneamente fianco a fianco sul display interno.

Attenzione però al comparto fotocamera firmato Zeiss, dove figurano un sensore principale da 50 megapixel f/1.8 1/1.57" con stabilizzazione ottica dell’immagine, una lente ultra-grandangolare da 48 megapixel f/2.2 a 114 gradi, un sensore telescopico con zoom 2x da 12 megapixel e, infine, una lente da 8 MP periscopio con zoom ottico 5x e digitale 60x. Questo set include poi modalità Zeiss come Texture Portrait, Motion Capture 3.0, Zeiss Super Night Scene, Zeiss Nature Color e altro ancora. Lato selfie, invece, troviamo un sensore da 16 MP sia internamente, sia esternamente.

Questo dispositivo sarà inizialmente disponibile esclusivamente in Cina nelle varianti da 256 GB e 512 GB di archiviazione, rispettivamente vendute a circa 1.300 Euro e 1.440 Euro circa al cambio attuale. Queste cifre restano comunque indicative e saranno soggette a variazione nel caso in cui vivo X Fold dovesse effettivamente arrivare in Europa e, magari, anche in Italia nello specifico.

Tornando proprio nel Belpaese, a marzo 2022 sul nostro mercato è arrivato vivo V23 5G.