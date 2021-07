vivo al lavoro su una fotocamera-drone per smartphone? Ecco il brevetto futuristico

Quando si parla di brevetti spesso se ne vedono di tutti i colori, specialmente se si tratta di qualche novità per le fotocamere degli smartphone. Se quasi un anno fa avevamo visto i brevetti del Face ID in grado di mappare le vene del viso, ora è il momento di vedere la nuova “fotocamera drone” per smartphone concepita da vivo.

Anche in questo caso, come in molti altri, sono stati i colleghi olandesi di LetsGoDigital a individuare la domanda di brevetto depositata presso la World Intellectual Property Organization (WIPO), divenuta ufficialmente la prima iterazione di un drone con fotocamera volante inserito nel corpo stesso di uno smartphone.

Come potete vedere dai disegni, si tratta a tutti gli effetti di un piccolo drone che risulta uscire dallo scompartimento dedicato disconnettendosi dallo smartphone e prendendo il volo grazie a quattro eliche e la batteria integrata; una volta che si troverà in sospensione, ci saranno tre sensori di prossimità a infrarossi e due doppie fotocamere a occuparsi della gestione del drone: i sensori serviranno per calcolare la distanza da possibili pericoli e prevenire automaticamente la collisione con corpi estranei, mentre le fotocamere potranno muoversi rapidamente e cambiare posizione a seconda delle esigenze. Ovviamente, il drone sarà controllabile da smartphone, molto probabilmente direttamente dall’applicazione della fotocamera.

Si nota subito, però, che il modulo fotocamera-drone dovrà essere particolarmente piccolo e leggero per rimanere incluso all’interno dello smartphone, ergo si prospettano difficoltà nel fare le foto nel momento in cui ci si trovi in condizioni meteorologiche anche minimamente sfavorevoli, dunque anche con un vento leggero. Certo è che, trattandosi di un brevetto, questa tecnologia non è confermata per l’approdo sul mercato in questo stato. Sarebbe però notevolmente interessante vedere un esperimento simile giungere nei negozi.

Altro brevetto interessante è stato depositato a fine 2020 da Xiaomi e riguardava uno smartphone con due fotocamere pop-up.