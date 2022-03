vivo al lavoro su smartphone pazzesco: ha uno schermo AMOLED da 7 pollici!

Dopo avere notato il chip MediaTek Dimensity 9000 sullo smartphone vivo X80, capace di mostrare la sua potenza clamorosa nei benchmark AnTuTu, torniamo dal produttore cinese per parlarvi di vivo X Note, smartphone dotato di un pannello AMOLED QHD+ da 7 pollici che sembra davvero incredibile.

Come ripreso da MyFixGuide, sui social network asiatici si è discusso della breve comparsa del dispositivo sullo store ufficiale vivo in Cina, dove ormai si è mostrato in quasi ogni suo dettaglio. A farsi notare è ovviamente lo schermo, di cui potete trovare un render più chiaro in calce alla notizia, non altro che un pannello Samsung E5 AMOLED con risoluzione QHD+ dalla diagonale pari a 7 pollici esatti e con bordi a cascata, il quale lascia spazio solamente a un notch punch-hole centrale. Insomma, all’occhio è veramente speciale!

E sotto la scocca? Stando ai leak attuali si parla del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 top di gamma accompagnato da 12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione, una soluzione ideale per ogni esigenza. La batteria, invece, dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W. Infine, il comparto fotocamera si propone con il sensore principale Samsung S5KGN1 da 50 megapixel, esattamente il medesimo visto su vivo X70 Pro+ e Google Pixel 6 Pro.

Purtroppo allo stato attuale non sono noti dettagli relativi a un lancio in Italia, o comunque oltre i confini del Dragone. Del resto, vivo è ancora oggi un brand estremamente apprezzato sul mercato domestico ma non particolarmente diffuso nel Vecchio Continente.

A febbraio abbiamo anche parlato del lancio della nuova UI Funtouch OS 12 basata su Android 12.