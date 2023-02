vivo porta in Europa l'X90 Pro: lo smartphone con sensore fotografico da 1 pollice

A pochi giorni dal panel sull’evoluzione della fotografia su smartphone di vivo e ZEISS, vivo annuncia il lancio europeo dell'X90 Pro. Si tratta del nuovo smartphone top di gamma che fa del comparto fotografico il suo punto forte grazie alla partnership con ZEISS.

All’interno della scheda tecnica troviamo il sensore d’imaging più grande mai realizzato ed il nuovo imaging chip vivo V2 per l’elaborazione delle immagini. Il comparto fotografico è composto da una tripla lente principale che aumenta in modo significativo la sensibilità alla luce, l’elaborazione naturale dei colori e la stabilizzazione delle immagini. Il sensore personalizzato d’imaging iMX989 da 1 pollice e da 50 megapixel con apertura f/1,75 e pixel grandi 3,2 um in una configurazione 4-in-1 che permette di assorbire una maggiore quantità di luce per pixel garantendo immagini più chiare e nitide. Il produttore spiega che l’area fotosensibile del sensore è aumentata del 77% rispetto al precedente modello, con capacità di assorbimento della luce fino al 43%.



La fotocamera per i ritratti è da 50 megapixel con fuoco fisso da 50mm e sensore IMX758 con apertura f/1,6. A Completare il comparto fotografico troviamo una lente ultra grandangolare a bassissima distorsione da 108 gradi con sensore iMX663 da 12 megapixel ed apertura f/2.0, oltre che una stabilizzazione ottica dell’immagine sviluppata da vivo che garantisce una correzione più intelligente e precisa rispetto a quelle standard.

Con il vivo X90 Pro debutta il nuovo chip d’imaging vivo V2 dotato di algoritmi AI sviluppati in proprio, oltre che ottiche ZEISS con rivestimento T Coating per migliorare le capacità di fotografia notturna ed astrofotografia.



Sullo smartphone è presente anche la funzionalità ZEISS Natural Color 2.0 che garantisce maggiore autenticità ed accuratezza dei colori, la Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot che facilita l’acquisizione del movimento, lo ZEISS Cine-flare Portait che simula l’effetto flare e lo ZEISS Miniature Effect per l’acquisizione di paesaggi urbani in miniatura.

Sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek Dimensity 9000, 12GB di RAM LPDDR5X, 256GB di spazio di archiviazione UFS 4.0 con vivo Extended RAM che aggiunge altri 8GB di memoria, schermo da 6,78 pollici con modulazione di ampiezza degli impulsi ad alta frequenza fino a 2160 Hz e sistema di raffreddamento a camera di vapore con struttura a 24 strati.



A livello estetico, il design è ispirato alla struttura di Fibonacci ed offre un look armonioso ed unico.

X90 Pro è disponibile nella tradizionale colorazione Legend Black.Il nuovo smartphone della serie X di vivo sarà presto disponibile per l’acquisto in Italia al prezzo di 1.299€.