Vivo prepara Apex: lo smartphone senza notch ed all-screen. Presentazione il 12 Giugno

Dopo aver mostrato al Mobile World Congress quella che era la propria visione per i futuri smartphone e del sistema di riconoscimento attraverso impronte digitali, Vivo si appresta a svelare al mondo il proprio smartphone da lanciare sul mercato nei prossimi mesi.

Si chiamerà, con ogni probabilità, Vivo Apex ed a quanto pare sarà uno smartphone all-screen, senza notch con fotocamera frontale a scomparsa e soprattutto un sensore per le impronte digitali montato direttamente sotto lo schermo.

La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 12 Giugno, una data non certo casuale in quanto precede di due giorni il via ufficiale dei Mondiali di Russia 2018, che cominceranno il 14.

Precisiamo però che Apex è un nome provvisorio, non ancora confermato per altro nemmeno dal produttore, che potrebbe sorprendere tutti durante il keynote svelando un altro marchio.

Il prototipo di Vivo Apex mostrato al Mobile World Congress includeva un pannello OLED da 5,99 pollici, processore Snapdragon 845 ed ingresso USB-C a fianco di un jack per le cuffie da 3,5 millimetri.

In molti hanno avuto modo di testare da vicino il dispositivo, in particolare il sensore per le impronte digitali integrato sotto lo schermo, che si sarebbe rivelato essere reattivo e preciso, mentre le perplessità intorno al sensore frontale per la fotocamera continuano ad esserci.