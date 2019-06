Vivo presenta la nuova ricarica rapida Super FlashCharge 120W da record

Negli ultimi tempi sono stati tanti i produttori cinesi che hanno puntato sulle tecnologie di ricarica rapida, che rappresenta una delle innovazioni più utili tra quelle incluse negli smartphone di nuova generazione. Vivo quest'oggi ha annunciato oggi la nuova Super FlashCharge 120W, che garantisce prestazioni da record.

Il funzionamento ancora non è noto, ma nell'annuncio Vivo ha svelato che è in grado di caricare completamente una batteria da 4.000 mAh in soli tredici minuti. Qualora i dati dovessero trovare conferme reali, si tratterebbe della soluzione di ricarica più rapida tra quelle presenti attualmente sul mercato.

Un product manager della società, su Weibo ha pubblicato un video in cui mostra un telefono che si carica dal 10 al 14% in circa sedici secondi, un record. Ad oggi Vivo aveva registrato le prestazioni migliori in questo campo con i 44W dello smartphone da gaming iQOO, che aveva una batteria da 4.000 mAh in grado di caricarsi completamente in 45 minuti.

A marzo Xiaomi ha annunciato un sistema di ricarica da 100W che può caricare una batteria da 4.000 mAh in 17 minuti, ma al momento ancora non è disponibile su nessuno smartphone in commercio. Tra quelli acquistabili attualmente sul mercato solo l'Oppo Find X Lamborghini Edition è in grado di ricaricarsi in 35 minuti, grazie al caricabatterie Super VOOC.