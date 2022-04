vivo presenta il nuovo Y55: lo smartphone con fotocamera da 50MP ed Extended RAM 2.0

vivo in giornata odierna ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Y55 5G, il nuovo smartphone con fotocamera posteriore da 50 megapixel, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W e la funzionalità Extended RAM 2.0.

Partendo proprio dal comparto fotografico posteriore, troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel con Eye Autofocus, la tecnologia in grado di garantire una chiara messa a fuoco sugli occhi dei soggetti anche quando sono in movimento, a cui si aggiunge una fotocamera bokeh da 2 megapixel ed una macro da 2 megapixel. Per le foto in notturna arriva la Super Night modeche ottimizza la riduzione del rumore e lavora con gli algoritmi di merging dei frame, disponibili sia sulla fotocamera posteriore che per i selfie (da 8Mp):

vivo sottolinea anche che il nuovo Y55 è uno degli smartphone più sottili della sua fascia di prezzo e le dimensioni esigue lo rendono anche facile da impugnare e sbloccare tramite il lettore delle impronte digitali integrato nel pulsante laterale.

Come dicevamo poco sopra, la batteria è da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 18W che garantisce 20 ore di binge-watching online (almeno secondo i dati di vivo), 18 ore di navigazione Instagram e 10 ore di gaming online.

Presente anche la tecnologia Extended RAM 2.0 che permette di attingere fino ad 1GB di spazio dalla memoria fisica da aggiungere alla RAM: in questo modo è possibile beneficiare di prestazioni migliori in termini di versatilità e fluidità.

Lo schermo invece è FHD+ da 6,58 pollici con tecnologia In-Cell che supporta un’elevata saturazione del colore. Come sistema operativo troviamo l’interfaccia grafica Funtouch OS 12 basata su Android 12.

Y55 5G è disponibile nel WindTre Store, in promozione fino all’8 Maggio, con l’offerta Di Più Lite che prevede 50 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 12,99 Euro al mese. Alternativamente, si può acquistare in un’unica soluzione a 279,90 Euro. Tutte le offerte sono disponibili sulla pagina di WindTre dedicata.