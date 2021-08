vivo presenterà gli smartphone X70 il 9 settembre: i primi render e dettagli tecnici

La gamma di smartphone vivo X70 sta per approdare sul mercato: la società ha confermato la data di lancio del 9 settembre 2021, occasione in cui vedremo tutti i modelli vivo X70, X70 Pro e X70 Pro Plus. Se di quest’ultimo il brand ha pubblicato anche alcune immagini, degli altri per ora ci sono solo indiscrezioni da parte dei tipster.

Stando a quanto riportato da Sparrows News e rivelato dalla società cinese, lo smartphone di punta vivo X70 Pro+ giungerà dotato di una fotocamera principale Zeiss da 50 megapixel con trattamento antiriflesso T*, posizionata su modulo verticale posteriore assieme ad altri due sensori tondi e un quarto squadrato che, con ogni probabilità, fungerà da teleobiettivo periscopio. Non mancherà ovviamente il flash LED posteriore, il tutto su un particolare setup rettangolare grigio/nero coperto da un vetro riflettente e contenente soltanto i loghi di vivo e Zeiss.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, gli informatori del settore si aspettano la dotazione del chipset Qualcomm Snapdragon 888+ di fascia alta, assieme a una batteria con supporto alla ricarica rapida a 66W e un display da 6,7 pollici. D’altro canto, vivo X70 Pro dovrebbe approdare con display da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, chipset MediaTek Dimensity 1200, batteria da 4.500 mAh con ricarica a 44W e, per il comparto fotocamera, 32 MP per il sensore frontale e, posteriormente, sempre quattro sensori di cui il principale da 50 megapixel.

Queste ovviamente restano semplici voci di mercato che vanno prese con le pinze, ma essendo la presentazione del 9 settembre ormai imminente non ci resta che aspettare tale occasione per scoprire tutto sull’intera gamma, compreso l’eventuale arrivo sul mercato italiano.

Lo scorso giugno vivo ha presentato gli smartphone V21 5G e X60T Pro+; a fine 2020, invece, la società ha annunciato l’arrivo della nuova UI OriginOS basata su Android.