vivo rinnova il Cashback: fino a 100 euro tramite MediaWorld, Unieuro e Amazon

Se pensate che ci siano solamente offerte di San Valentino come quelle di Honor in questo periodo, vi sbagliate. Infatti, i brand del mondo smartphone si stanno attrezzando per offrire i dispositivi a buon prezzo in vari contesti. Ad esempio, vivo ha scelto di rinnovare la sua iniziativa Cashback.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che già in passato vivo aveva lanciato la possibilità di ottenere dei rimborsi, ma ora la società ha voluto estendere la promozione. La nuova scadenza è infatti fissata al 20 marzo 2022 e sono coinvolti tre dispositivi: vivo Y72 5G, vivo V21 5G e vivo X60 Pro.

Di seguito i dettagli della promozione, così come esplicitati sul portale ufficiale di vivo: "Scegliendo uno smartphone vivo dal 24 gennaio al 20 marzo 2022 inclusi, in uno dei punti vendita aderenti all'iniziativa, riceverai 100€ di rimborso sull'acquisto di vivo X60 Pro, 70€ di rimborso sull'acquisto di vivo V21 5G e 30€ di rimborso sull'acquisto di vivo Y72 5G".

Per quel che concerne, invece, le catene legate all'iniziativa, si fa riferimento principalmente a MediaWorld, Unieuro e Amazon (ma non solo, come potete approfondire sul sito Web di vivo, a cui vi rimandiamo per tutti i dettagli del caso). Insomma, se stavate tenendo d'occhio uno degli smartphone citati, potrebbe trattarsi della vostra occasione.