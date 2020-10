vivo sbarca in Italia: la lineup di lancio, non mancano Y70, Y20s e Y11s

Come preannunciato a inizio mese, oggi 20 ottobre 2020 è la giornata dell'arrivo di vivo in Italia. Il noto produttore di smartphone non è sbarcato solamente nel nostro Paese, ma anche in altri mercati legati all'Europa.

La lineup di lancio è composta da quattro smartphone: vivo X51 5G, vivo Y70, vivo Y20s e vivo Y11s. Abbiamo già analizzato il primo nel dettaglio nell'appena pubblicata recensione di vivo X51 5G, che vi invitiamo a consultare, mentre in questa notizia approfondiremo scheda tecnica e prezzi degli altri prodotti portati in Italia dall'azienda cinese.

vivo Y70 monta un pannello AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e aspect ratio 20:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 610, 8GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4, per il bokeh) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 4100 mAh con supporto alla ricarica a 33W. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione FunTouch OS. Non mancano NFC, jack audio, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, USB Type-C 2.0, sensore di impronte digitali posto sotto al display e supporto al Dual SIM. I valori SAR sono 0,995 W/Kg (testa) e 1,197 W/Kg (corpo). Le colorazioni disponibili sono Oxygen Blue e Gravity Black, mentre il prezzo per il nostro Paese è fissato a 269 euro. La disponibilità parte da oggi da Euronics.

Passando alla scheda tecnica di vivo Y20s, troviamo un pannello IPS da 6,51 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e aspect ratio 20:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 460 operante alla frequenza massima di 1,6 GHz, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una tripla fotocamera posteriore da 13MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4, per il bokeh) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 8MP (f/1.8) e una batteria da 5000 mAh con ricarica a 18W. Sono presenti il jack audio, il Wi-Fi 5, il sensore di impronte digitali posto lateralmente, il Dual SIM, il Bluetooth 5.0 e la porta USB Type-C 2.0, ma è assente l'NFC. Il ssistema operativo è Android 10 con personalizzazione FunTouch OS. I valori SAR sono pari a 1,32 W/Kg (testa) e 1.49 W/Kg (corpo). Le colorazioni disponibili sono Nebula Blue e Obsidian Black, mentre il prezzo per l'Italia è pari a 179 euro. La disponibilità parte da oggi da Euronics.

Infine, vivo Y11s dispone di uno schermo IPS da 6,51 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e aspect ratio 20:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 460 operante alla frequenza massima di 1,6 GHz, una GPU Adreno 610, 3GB di RAM LPDDR4X, 32GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB mediante microSD), una dual camera posteriore da 13MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4, per il bokeh), una fotocamera anteriore da 8MP (f/1.8) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 10W. Il sistema operativo è Android 10 con FunTouch OS. Non mancano il sensore di impronte digitali posto lateralmente, il jack audio, il Dual SIM, il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi 5. Assente, invece, l'NFC. I valori SAR sono 1,32 W/Kg (testa) e 1,49 W/Kg (corpo). Le colorazioni disponibili sono quelle Glacier Blue e Phantom Black, mentre in Italia il prezzo è di 149 euro. La disponibilità partirà dal 10 novembre 2020.

In ogni caso, vivo non porterà solamente smartphone in Italia. Infatti, la società cinese ha colto l'occasione per far arrivare nel nostro mercato anche gli auricolari vivo TWS Neo (driver 14,2 mm, cancellazione del rumore tramite IA, Google Assistant) e vivo Wireless Sport (per gli sportivi, c'è anche Google Assistant). Questi prodotti saranno disponibili a partire dalle prossime settimane e saranno venduti rispettivamente a 129 euro e 69 euro.

Per concludere, vi ricordiamo che vivo è stata fondata nel 1995 e ha iniziato a produrre smartphone nel 2011. Si tratta di uno dei leader mondiali per quel che concerne la produzione di dispositivi mobili, tanto che attualmente occupa la seconda posizione nel mercato cinese. Insomma, è arrivata in Europa un'azienda che gli appassionati conoscono già da tempo. vivo, che oggi è sbarcata in sei Paesi, ovvero Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito, ha affermato di voler fare sul serio per quel che riguarda il Vecchio Continente. In questo contesto, l'azienda ha stretto una partnership con UEFA per i Campionati Europei 2020, così come per UEFA 2024.