vivo sorprende tutti e sorpassa Oppo e Huawei: è il nuovo numero uno in Cina

Il mercato smartphone in Cina ha subito uno scossone a sorpresa: dopo la caduta di Huawei, a uscirne in vetta alla classifica dei produttori del Dragone è stata Oppo secondo le indagini Counterpoint. La stessa società di analisi, però, a un mese dalla pubblicazione di tale rapporto ha riportato un nuovo calo di Huawei e l’ascesa di vivo in vetta.

Per la prima volta nella sua storia, il produttore cinese vivo è riuscita a sorpassare i grandi nomi della concorrenza e aggiudicarsi il posto numero uno nel mercato domestico con una quota di mercato registrata pari al 24%, contro il 21% in mano a Oppo – in calo rispetto alla dodicesima settimana del 2021 - e il 15% di Huawei, società sempre più in discesa nel settore smartphone.

Lo studio di Counterpoint Research segnala la strategia di successo da parte del brand, il quale avrebbe proposto nel corso degli ultimi mesi sempre più prodotti diversificati sia lato caratteristiche che prezzi, aggiudicandosi così una fetta di consumatori ancor più vasta fino a ottenere il 3% in più rispetto a casa Oppo. Importante è anche il ruolo del sub-brand iQOO grazie ai suoi dispositivi decisamente convincenti lato gaming, assieme al fatto che il 76% del parco prodotti firmati vivo supporta la rete mobile di quinta generazione 5G, o anche alla nuova partnership con Zeiss per il comparto fotocamera.

Insomma, il crollo di Huawei causato dalle restrizioni attuate dagli Stati Uniti sul mercato occidentale e sulla fornitura di componenti ha giovato molto alla concorrenza, con Oppo e vivo che ora se la giocano per il gradino più alto del podio. Sarà certamente interessante vedere chi la spunterà sul lungo termine, anche a livello internazionale: mentre Oppo ha lanciato a metà marzo la nuova serie Find X3, vivo è sbarcata in Italia a fine ottobre con gli smartphone vivo X51 5G, vivo Y70, vivo Y20s e vivo Y11s.