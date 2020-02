Vivo svela Apex 2020: il concept phone senza porte con zoom ottico 7,5x

Vivo ha mostrato oggi Apex 2020, il nuovo concept phone che avrebbe dovuto debuttare durante il Mobile World Congress di Barcellona ma che come abbiamo avuto modo di raccontare è stato annullato a causa del Coronavirus.

La novità più importante è segnata da un display senza cornici FullView da 6,45 pollici con bordi curvi a 120 gradi, che vanno ben oltre quelli sfoggiati sul Vivo Nex 3 dello scorso anno.

Altra caratteristica importante è che il nuovo Apex 2020 non ha alcun notch, tanto meno porte o pulsanti fisici. I tasti invece sono virtuali, ma a giudicare da quanto affermato da The Verge il funzionamento non è sempre ottimale, nonostante i miglioramenti rispetto al Nex 3. Per l'audio, la società si è affidata alla tecnologia Screen SoundCasting che elimina la necessità di utilizzare griglie di altoparlanti trasformando lo schermo stesso in uno speaker.

Sotto lo schermo è integrata una fotocamera frontale da 16 megapixel. Vivo è riuscita ad aumentare di sei volte la trasmissione della luce in quella parte del pannello, grazie ad alcune ottimizzazioni algoritmiche che hanno migliorato la qualità dell'immagine.

Sempre a livello fotografico, è presente anche una nuova tecnologia chiamata "zoom ottico continuo" 5-7,5x che combina obiettivi fissi e mobili e permettono alla fotocamera di zoomare e mettere a fuoco continuamente allo stesso tempo. La lente secondaria è invece da 48 megapixel e presenta una struttura simile ad un gimbal, il che vuol dire che sarà dedicata principalmente alla stabilizzazione video, ma Vivo promette anche miglioramenti sostanziali in termini di fotografia notturna. E' anche presente un sistema di messa a fuoco automatica con tracciamento facciale.

Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 865 con 12 gigabyte di RAM e 256GB di memoria interna, a cui si aggiunge Android 10 come sistema operativo. La batteria supporta la tecnologia Wireless Super FlashCharge 60W di Vivo.