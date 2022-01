Vivo svela al CES i V23 e V23 Pro: gli smartphone con la scocca che cambia colore

In occasione del CES 2022, Vivo ha annunciato la nuova lineup di smartphone V23 e V23 Pro, che si contraddistinguono per una caratteristica al momento unica: la scocca è in grado di cambiare colore quando viene esposta al sole.

Il modello Sunshine Cold, quando viene esposto alla luce solare è in grado di cambiare completamente colore, come si può vedere nell'immagine presente in calce che mostra la stessa variante. Il Vivo V23, nella fattispecie, diventerà blu-verde se viene lasciato al sole per circa 30 secondi, salvo poi tornare gradualmente all'oro originale se si torna all'ombra.

L'altra specifica degna di nota è rappresentata dal notch che ospita due fotocamere per i selfie: la principale da 50 megapixel e l'ultrawide da 8 megapixel. Questo sistema supporta anche l'autofocus con rilevamento degli occhi. Sul retro del V23 Pro troviamo una fotocamera principale da 108 megapixel, mentre sul V23 è da 64 megapixel; in entrambi i casi troviamo dei sensori ultrawide da 8 megapixel e macro da 2 megapixel.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, lo schermo del V23 Pro è OLED da 6,56 pollici con refresh rate di 90Hz e risoluzione di 1080p, con bordi curvi. Il V23 ha un pannello piatto da 6,44 pollici con refresh rate di 00Hz 1080p. A livello tecnico, il V23 ha il MediaTek Dimensity 920, mentre il V23 Pro ha il Dimensity 1200.

Al momento Vivo ha annunciato solo i prezzi per l'India: si parte da circa 400 Dollari per il modello con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.