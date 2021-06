vivo svela gli smartphone V21 5G e X60t Pro+: specifiche tecniche e prezzi

Vivo nelle ultime ore ha presentato al pubblico due nuovi smartphone attesi per l’approdo sul mercato: da una parte troviamo il modello V21 5G che arriverà anche in Italia, mentre dall’altra abbiamo il nuovo top di gamma vivo X60t Pro+ che, per ora, vede un lancio solo in Cina. Ma vediamo tutti i dettagli tecnici e i rispettivi prezzi.

Partiamo da vivo V21 5G, modello il cui lancio sul mercato del Vecchio Continente è certo. Si tratta di uno smartphone con focus particolare sul comparto fotocamera, dato che troviamo un sensore frontale da 44 megapixel con OIS, stabilizzazione elettronica dell'immagine, autofocus e AI Night Portrait, assieme a una fotocamera principale posteriore da 64MP con OIS e altre fotocamere secondarie per ultra-grandangolare (8MP) e macro (2MP).

Ma sono le tecnologie e funzionalità inedite in dotazione a rendere questo smartphone molto competitivo, dato che troviamo il precedentemente citato algoritmo AI Night Portrait per ridurre il rumore negli ambienti bui, la Dual Selfie Spotlight che combina la luce soffusa dello schermo e i due flash frontali per foto-video notturni e videochiamate di alta qualità, ma anche l’opzione Dual View per registrare video da entrambi i lati dello smartphone.

Del resto, come spiegato dal Presidente di vivo Italia Vincent Xi, “Il nuovo V21 è stato creato per un mondo in cui l'interazione virtuale si armonizzi alla vita moderna, ecco il motivo per cui abbiamo compiuto un radicale passo avanti ridefinendo lo standard delle fotocamere frontali, combinando un’eccezionale fotocamera con OIS da 44 MP per ritratti e video perfetti con qualsiasi luce. È così che gli utenti possono sempre mostrare il loro lato migliore”.

Per il resto, troviamo un display E3 AMOLED FullView con refresh rate fino a 90Hz e protezione alla luce blu, design in toto minimal, sottile e leggero, processore MediaTek Dimensity 800U con modem 5G integrato, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 33W. Il tutto sarà disponibile in Italia da fine giugno a 449 Euro presso punti vendita TIM e altri negozi retail.

Invece, vivo X60t Pro+ è una variante del precedente X60 Pro+ dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione, display Super AMOLED da 6.56 pollici con refresh rate di 120Hz, ma soprattutto un comparto fotocamera notevole grazie al sensore principale da 50MP firmato Zeiss accompagnato da un ultra grandangolare da 48MP, un telephoto da 12MP e un sensore periscopio da 8MP. Anteriormente, invece, figura la fotocamera selfie da 32MP.

Al momento questo smartphone top di gamma è disponibile solamente in Cina sia online che nei negozi retail a 4.500 CNY ovvero circa 585 Euro al cambio attuale; non è noto se giungerà anche in Occidente e, in tal caso, se ci saranno aumenti di prezzo rispetto alla conversione.

Ricordiamo che vivo è sbarcata in Italia ancora da ottobre 2020 con una lineup di lancio interessante, mentre in Cina ad aprile era diventata la nuova azienda numero uno sorpassando OPPO e Huawei.