vivo è il nuovo Title Sponsor della Serie A di Pallavolo Femminile

Dopo il rinnovo della partnership tra eSerie A TIM 2022 e vivo, il produttore asiatico continua nel suo percorso di collaborazione con le principali realtà sportive Italiane, diventando ufficialmente il Title Sponsor del Campionato di Pallavolo Serie A Femminile.

Questa nuova partnership, quindi, andrà a rinominare la competizione in vivo Lega Pallavolo Serie A Femminile, per il campionato di Pallavolo Serie A1 e Serie A2 Femminile, per la seconda parte della stagione 2021/2022, oltre alla Supercoppa Italiana vivo.

Tra i produttori leader di smartphone al mondo, vivo non ha mai nascosto la sua predilezione per le discipline sportive, dopo il Campionato Mondiale di Calcio del 2018 in Russia e UEFA EURO 2020, attività "che si fanno portatrici di valori come l’inclusione, la diversità e il rispetto".

L'annuncio ufficiale del produttore spiega questa sua ferrea volontà di investire nel volley femminile, per via della condivisione di valori come "tenacia, passione, equilibrio e propensione a impegnarsi quotidianamente per raggiungere gli obiettivi del team sono valori che vivo ha fatto propri e che sono chiaramente racchiusi nella mission aziendale espressa dal concetto filosofico cinese di “Ben Fen”, un termine che descrive l’attitudine a fare le cose giuste, nel modo giusto e promuove l’assunzione di un atteggiamento onesto, orientato al raggiungimento degli obiettivi con spirito di squadra, iniziativa e proattività".

Uno dei protagonisti della stagione sarà sicuramente lo smartphone vivo per eccellenza, di cui abbiamo parlato anche nella nostra recensione di vivo V21 5G. Un dispositivo che "integra caratteristiche uniche come il Dual Selfie Spotlight, prodotto che avrà la maggior visibilità all’interno della partnership, è stato scelto proprio per le funzionalità versatili che lo rendono adatto sia per divertirsi online sia per chi con lo smartphone e in particolare con la fotocamera frontale ci lavora quotidianamente".