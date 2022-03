vivo V23 5G ufficiale in Italia: lo smartphone con doppia fotocamera frontale

A breve arriverà su queste pagine la nostra recensione di vivo Y76 5G, ma il mondo degli smartphone Android è chiaramente in costante movimento ed è dunque già arrivato il momento di approfondire un'altra novità. Infatti, è stato annunciato per l'Italia vivo V23 5G.

Più precisamente, nell'ambito di un evento tenutosi in quel di Milano nella giornata del 24 marzo 2022, abbiamo avuto modo di approfondire l'arrivo del dispositivo per quel che riguarda il mercato nostrano. Qual è la caratteristica peculiare del prodotto? La presenza di una doppia fotocamera frontale. Per intenderci, anteriormente ci sono due sensori da 50MP (f/2.0, autofocus) + 8MP (f/2.28, grandangolo, 105 gradi). Non manca anche un doppio flash Dual Tone. Si punta dunque molto sui selfie (presenti modalità come Video Selfie 4K e Video Ritratto Multi-Style), anche in notturna.

Oltre a questo, la scheda tecnica di vivo V23 5G include uno schermo AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), supporto all'HDR10+ e notch in alto, un processore MediaTek Dimensity 920, 12GB di RAM (c'è anche l'espansione virtuale di 4GB), 256GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.89, autofocus) + 8MP (f/2.2, grandangolare) + 2MP (f/2.4, macro) e una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica a 44W. Le dimensioni del dispositivo sono di 157,20 x 72,42 x 7,39 mm nella colorazione Stardust Black (esiste anche la Sunshine Gold), per un peso di 179 grammi (nella variante Stardust Black, 181 grammi per quella Sunshine Gold).

A livello software è presente la personalizzazione Funtouch OS 12 basata su Android 12, mentre in termini di reparto connettività ci sono 5G, NFC, Bluetooth 5.2, Dual SIM e Wi-Fi dual-band. Presente l'audio Hi-Res. Per quel che concerne i materiali, la scocca posteriore è in vetro fotocromatico (la superficie brilla a contatto con la luce, cambiando anche a seconda delle angolazioni) e ci sono rifiniture in alluminio aeronautico.



Arrivando a prezzo e disponibilità, vivo V23 5G verrà venduto a 549 euro da fine marzo 2022. Per maggiori dettagli sul prodotto, potete fare riferimento al portale ufficiale di vivo Italia.