vivo V23 5G, Y76 5G e X80 Pro 5G: ecco gli smartphone per un 'back to school' tecnologico

Il ritorno a scuola è sempre un momento critico per gli studenti ma anche per genitori e insegnanti. Ad aiutare tutti ci pensa la tecnologia, che si tratti di computer portatili o anche smartphone. A proposito di questi ultimi, vivo suggerisce tre smartphone per qualsiasi esigenza.

Prestazioni avanzate, batteria affidabile e sistema di fotocamere all’avanguardia: ecco come gli smartphone V23 5G, Y76 5G e X80 Pro 5G di vivo sono in grado di supportare gli utenti nella vita di tutti i giorni dove lo smartphone è protagonista in sempre più contesti.

Nel caso del vivo V23 5G si parla di uno smartphone focalizzato su design e fotocamera: la superficie cangiante posteriore è un'innovazione frutto di un lavoro pluriennale che include lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecniche e modalità di incorporare uniformemente una pellicola fotocromatica sul retro del telefono, cosicché quest’ultimo cambi colore quando esposto alla luce UV. Lato fotocamera abbiamo poi due sensori frontali (50 MP + 8 MP) e tre posteriori rispettivamente da 64, 8 e 2 megapixel. Se vi incuriosisce, vi rimandiamo alla nostra recensione di vivo V23 5G.

Segue dunque vivo Y76 5G, modello focalizzato sul rapporto prezzo-prestazione particolarmente competitivo: Y76 5G è dotato di una fotocamera posteriore avanzata da 50 MP, sistema Multi-Turbo che ottimizza l'utilizzo della rete, prestazioni di gioco avanzate e dissipazione del calore. La batteria a lunga durata da 4100 mAh e la tecnologia vivo FlashCharge da 44 W, rendono inoltre Y76 5G uno smartphone affidabile anche in caso di utilizzo intenso durante tutto il giorno. Anche in questo caso, vi rimandiamo alla recensione di vivo Y76 5G.

Chiude la lista il top di gamma vivo X80 Pro, l’ultimo smartphone presentato dalla società cinese che vanta un sistema fotografico all’avanguardia co-ingegnerizzato con ZEISS e integra diverse nuove funzionalità in grado di elevare l'esperienza fotografica da mobile, tra cui la modalità ZEISS Cinematic. Il sistema di raffreddamento a camera di vapore e un ampio lettore di impronte digitali ultrasonico 3D garantiscono agli utenti un’esperienza davvero innovativa. In particolare, la seconda innovazione, garantisce uno degli sblocchi più veloci nel settore mobile, in soli 0,2 secondi. Rimandiamo coloro che sono interessati alla recensione di vivo X80 Pro.

I prezzi? vivo V23 5G, Y76 5G e X80 Pro 5G sono disponibili rispettivamente al prezzo di 549 euro, 329 euro e 1.299 euro presso le principali catene di distribuzione italiane e i maggiori negozi online.