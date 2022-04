Vivo in vetta alla classifica nel mercato domestico: ecco gli incredibili risultati

Dopo lo storico traguardo raggiunto appena un anno fa sul mercato cinese, con il sorpasso di vivo su Oppo e Huawei, il brand asiatico continua a inanellare successi in madrepatria: confermarlo sono i risultati del primo trimestre del 2022.

Infatti, nel Q1 2022, nonostante la crisi dell'industria dei semiconduttori e i preponderanti problemi logistici che hanno messo a dura prova la tenuta del settore tech, vivo è riuscita a riconfermarsi al primo posto in Cina, con una quota di mercato pari al 20%.

A confermarlo sono le evidenze mostrate dal Monthly Market Pulse Service di Counterpoint Research, che hanno messo in luce le performance del brand nei primi mesi del nuovo anno. Probabilmente grazie alla sua spinta su dispositivi smart dall'interessante rapporto qualità-prezzo e alle coraggiose strategie messe in atto sul mercato, di cui abbiamo parlato, per esempio, nella recensione di vivo Y76 5G (in cui abbiamo trovato una delle migliori implementazioni del SoC MediaTek Dimensity 700), vivo è riuscita a vincere e convincere gli utenti del mercato domestico.

A ogni modo, stando all'analisi, i risultati sarebbero dovuti principalmente proprio alla Serie Y e alla Serie S appena lanciata.

Negli ultimi giorni, tra l'altro, si è parlato parecchio dell'incredibile sodalizio tra vivo e ZEISS, che potrebbe decisamente ridefinire gli standard del mobile imaging grazie all'expertise dei due brand.