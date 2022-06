vivo vuole fare il botto: sta preparando ricarica ultra-rapida a 200 W?

Quando si parla di ricarica rapida ci sono certe aziende che stanno cercando di guidare il mercato con soluzioni estremamente veloci, principalmente commercializzate all’estero: un esempio è il caso del OnePlus Ace con ricarica a 150W. Ora, però, vivo vuole esagerare introducendo la ricarica ultra-rapida a 200W.

Ebbene sì, avete letto benissimo: secondo quanto segnalato dal noto tipster Digital Chat Station direttamente tramite il suo profilo Weibo, il produttore cinese si starebbe preparando a stupire il mercato introducendo la ricarica ultra-rapida a 200 W funzionante a 20 V e 10 A. Ciò che sappiamo relativamente al lancio è che dovrebbe vedere la luce assieme a uno smartphone dotato di batteria dalla capacità superiore a 4.000 mAh; le tempistiche, però, non sono note.

Allo stato attuale tutto ciò che si sa è che vivo potrebbe essere al lavoro sul modello top di gamma X80 Pro Plus, oppure potrebbe essere già all’opera per il nuovo vivo X90 Pro che seguirà tra molto tempo. Queste restano però semplici indiscrezioni di mercato di cui è meglio non fidarsi ciecamente, soprattutto alla luce della plausibile introduzione della tecnologia di ricarica ultra-rapida esclusivamente in Cina, dove sembra essere una soluzione tanto desiderata dal pubblico e dalle aziende. Come sempre, vi aggiorneremo nel momento in cui giungeranno novità d’interesse per noi consumatori occidentali.

Giusto a proposito del brand protagonista della notizia, vi rimandiamo alla recensione di vivo V23 5G.