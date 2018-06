Vivo X21, l'edizione dedicata ai mondiali è acquistabile in Cina

Una nuova variante dell'interessante smartphone Vivo X21, la FIFA World Cup Edition, è ufficialmente arrivata sul suolo cinese, a un prezzo di 3698 yuan (circa 499 euro).

Si tratta, ovviamente, di un'edizione speciale dedicata al campionato mondiale di calcio 2018, che si terrà in Russia. Le colorazioni disponibili sono Tibetian Blue e Victory Red. Non abbiamo ulteriori informazioni per il suo arrivo in Italia, ma, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Vivo potrebbe portarla, prima o poi, anche in Europa. Vivo X21 FIFA World Cup Edition è attualmente acquistabile dal sito ufficiale della società cinese.

Vi ricordiamo che Vivo X21 monta un display Super AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione FHD+ (2280x1080 pixel) e aspect ratio 19:9, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 660 con processo produttivo a 14nm, una GPU Adreno 512, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna, una dual cam posteriore da 12MP+5MPm una fotocamera anteriore da 12MP e una batteria da 3200 mAh. Il sistema operativo è Android Oreo 8.1 con Funtouch OS 4.0. Le dimensioni del dispositivo sono di 154,45 x 74,78 x 7,37 mm, per un peso di 156,2 grammi. Non manca anche il jack audio per le cuffie da 3,5 mm. Presenti anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, come 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac e Bluetooth 5.0. Una delle sue caratteristiche più apprezzate è il sensore di impronte digitali in-display.