Vivo X21 ufficiale: sensore di impronte in-display e 6GB di RAM

I rumor sono finalmente stati confermati: lo smartphoneconè finalmente stato presentato in via ufficiale nella presentazione tenutasi nella città di, che si trova nella provincia di

Vivo X21 monta un display Super AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione FHD+ (2280x1080 pixel) e aspect ratio 19:9, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 660 con processo produttivo a 14nm, una GPU Adreno 512, 6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna, una dual cam posteriore da 12MP+5MPm una fotocamera anteriore da 12MP e una batteria da 3200 mAh. Il sistema operativo è Android Oreo 8.1 con Funtouch OS 4.0. Le dimensioni del dispositivo sono di 154,45 x 74,78 x 7,37 mm, per un peso di 156,2 grammi. Non manca anche il jack audio per le cuffie da 3,5 mm. Presenti anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, come 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac e Bluetooth 5.0. Le colorazioni disponibili sono Ruby Red, Black e Aurora White.

Vivo X21 verrà commercializzato in tre varianti: di cui due senza sensore di impronte digitali in-display. Il prezzo di partenza è di circa 372 euro, mentre quello richiesto per la variante con sensore in-display e 128GB di memoria interna è di 462 euro circa.