vivo X60 Pro e vivo Y72 5G ufficiali in Italia: prezzi e schede tecniche

Nel corso di un apposito evento stampa tenutosi nella giornata di oggi 18 maggio 2021, vivo ha ufficializzato l'arrivo in Italia dello smartphone X60 Pro. Quest'ultimo, che era già stato annunciato qualche tempo fa all'estero, punta molto sul comparto fotografico, ma non disdegna anche gli altri reparti. Non manca anche vivo Y72.

La scheda tecnica di vivo X60 Pro comprende un display AMOLED da 6,56 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate di 240 Hz, supporto all'HDR10+, protezione Corning Gorilla Glass 6 e foro per la fotocamera posto in alto al centro, un processore Qualcomm Snapdragon 870, una GPU Adreno 650, 12GB di RAM, 256GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con ZEISS da 48MP (f/1.48) + 13MP (f/2.5, tele) + 13MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.45) e una batteria da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 158,6 x 73,2 x 7,59 mm, per un peso di 177 grammi (la colorazione Shimmer Blue arriva tuttavia a 7,69 mm e 179 grammi). Il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione Funtouch OS. Ricordiamo che vivo X60 Pro è uno dei primi smartphone a supportare la funzionalità che aggiunge 3GB di RAM utilizzando lo storage.

Non manca il supporto a 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 e NFC. Immancabili inoltre, visto il target di riferimento (il motto è "Perfect Shot"), varie "chicche" a livello fotografico. C'è infatti Gimbal Stabilization 2.0, che mira a stabilizzare il risultato finale come si deve. Proprio la stabilizzazione è uno dei "punti cardine" del prodotto, vista anche la presenza di tecnologie come VIS 5-Axis Video Stabilization, che combina il gimbal con l'EIS. Interessante anche la Pro Sports Mode, che come si evince dal nome punta a consentire di riprendere come si deve gli sport. Per il resto, per citare altre funzionalità, fa capolino anche una modalità Extreme Night Vision 2.0, nonché la possibilità di scattare foto a lunga esposizione. Tra l'altro, si tratta dello smartphone "ufficiale" di UEFA EURO 2020, vista la partnership stretta da vivo. Le colorazioni disponibili sono quelle Midnight Black e Shimmer Blue. La backcover è in vetro antiriflesso con finiture satinate.

Per il resto, durante l'evento è stato annunciato anche l'arrivo in Italia di vivo Y72 5G, smartphone già annunciato all'estero che si configura in una fascia più bassa rispetto a vivo X60 Pro. Per tutti i dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale. In ogni caso, lo smartphone punta su una batteria da ben 5000 mAh e su una fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP.

Per quel che riguarda prezzi e disponibilità in Italia, vivo X60 Pro costa 799 euro (eventuale riparazione del display inclusa nei primi 6 mesi), mentre vivo Y72 5G arriverà a 329 euro da giugno 2021. Per maggiori informazioni, potete consultare il sito Web ufficiale italiano di vivo.