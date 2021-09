vivo X70, l'intera gamma si mostra a un giorno dall'uscita: ecco le specifiche tecniche

Gli smartphone della serie Vivo X70 verranno presentati ufficialmente domani, giovedì 9 settembre 2021, eppure in rete sono già apparsi render e specifiche tecniche dell’intera gamma a causa della pubblicazione accidentale di offerte specifiche con l’operatore telefonico China Telecom.

Andiamo subito al sodo, partendo dal modello base: stando all’elenco di China Telecom, lo smartphone vivo X70 dovrebbe giungere con display AMOLED da 6,56 pollici dalla risoluzione Full HD+ e con frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre sotto la scocca dovrebbero apparire il SoC Exynos 1080 assieme a una batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W. Il comparto fotocamera, invece, dovrebbe vedere tre sensori posteriori (48 MP + 12 MP ultra-grandangolare + 12 MP ritratti) e uno anteriore da 32 MP.

Vivo X70 Pro si doterà allo stesso modo del pannello AMOLED da 6,56 pollici Full HD+ con refresh rate di 120Hz e chipset Exynos 1080, ma con batteria da 4.450 mAh, configurazione quad-camera sul retro (50 MP principale + 12 MP ultra-grandangolare + 12 MP ritratti + 8 MP teleobiettivo) e, per i selfie, un sensore da 32 MP.

Infine, vivo X70 Pro+ potrebbe sfoggiare un display AMOLED E5 da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120Hz, assieme a una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 55W, chipset Qualcomm Snapdragon 888+ e, lato fotocamera, quattro sensori posteriori (50 MP principale + 48 MP ultra-grandangolare + 12 MP ritratti + 8 MP teleobiettivo) e uno selfie da 32 MP.

Tutti i modelli vedranno la dotazione del nuovo chip di imaging V1, completamente personalizzato per offrire “una qualità ottica all'avanguardia”. Mancando solo un giorno alla presentazione ufficiale, non ci resta che attenderla per confermare ogni dato tecnico detto sopra.