vivo X80 appare su Antutu: il chip MediaTek Dimensity 9000 è clamoroso

Rimasto nell'ombra per qualche tempo dopo la presentazione ufficiale del chip Dimensity 9000, l'ultimo SoC top di gamma di MediaTek torna a far parlare di sé e lo fa in grande stile, con dei benchmark su AnTuTu davvero incredibili.

Dopo un primo assaggio a inizio anno, in cui il Dimensity 9000 è apparso su GeekBench 5, questa volta c'è una differenza sostanziale. I punteggi apparsi in rete ed estrapolati da AnTuTu ci parlano di un dispositivo reale su cui puntare. Il brand è vivo, mentre il modello è chiamato solo V2186A. Stando alle prime ipotesi, potrebbe essere un membro della famiglia vivo X80, presumibilmente nella variante Pro, dato che anche il vivo X70 Pro della scorsa generazione adottava un SoC Dimensity, in quel caso l'altrettanto buono 1200.

Tornando ai punteggi, a gennaio la supremazia lato Android era pressoché totale e con un distacco piuttosto interessante su Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen1, con il chip Apple A15 a farla da padrone su tutta la linea.

Su AnTuTu le differenze sono più sfumate, ma non cambia la sostanza. Il Dimensity 9000 è di una potenza clamorosa, con i suoi 1072221 punti totali contro i 1056488 dello Snapdragon 8 di prima generazione. Quanto alle aree specifiche, sono 277291 i punti ottenuti dalla CPU, mentre la GPU Mali-G710 ne riesce a ottenere 422365.



Lo smartphone, a sua volta, viene descritto come un device top di gamma in configurazione 12/512 GB, con memorie rispettivamente LPDDR5 e UFS 3.1, display a 120Hz e Android 12 in dotazione, perlomeno in sede di test.