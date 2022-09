vivo X80 Lite arriva in Europa: smartphone mid-range con focus sul design

Dopo l’arrivo in Europa di vivo X80 Pro, nuovo top di gamma caratterizzato dal sistema fotografico co-ingegnerizzato con ZEISS, a quanto pare nel Vecchio Continente sta arrivando anche vivo X80 Lite, smartphone meno performante e più economico appartenente alla medesima gamma.

Presentato oggi in Repubblica Ceca, vivo X80 Lite approda con chipset MediaTek Dimensity 900 e unica variante da 8/256 GB di memoria. Sotto la scocca si colloca poi una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 44 W, mentre il display è un AMOLED FHD+ da 6,44 pollici con refresh rate di 90Hz e supporto alla tecnologia HDR10+. Lato fotocamera, invece, troviamo un singolo sensore anteriore da 50 megapixel e tre sensori posteriori rispettivamente da 64 MP, 8 MP ultra grandangolare e 2 MP macro. Tra le altre specifiche troviamo la personalizzazione Funtouch OS 12 e protezione IP54.

Coloro che seguono particolarmente il brand cinese noteranno che si tratta di un vivo V25 con un altro nome; tuttavia, considerato che tale smartphone non è approdato in Italia, è possibile che la società rilasci vivo X80 Lite nel Belpaese al posto di tale iterazione medio-gamma. Al momento il lancio di vivo X80 Lite è confermato esclusivamente in Repubblica Ceca; quindi, non ci resta che attendere maggiori informazioni per il nostro mercato.

Tornando invece sul top di gamma, vi rimandiamo alla recensione di vivo X80 Pro.