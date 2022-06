Vivo X80 Pro arriva in Europa, il flagship con fotografia cinematografica di ZEISS

vivo annuncia oggi il lancio in Europa del nuovo X80 Pro, il flagship della serie X che si basa sul nuovo chip vivo V1+ e lenti della fotocamera posteriore con trattamento ZEISS T Coating.

Proprio ZEISS è centrale nella scheda dello smartphone, in quanto vanta un sistema fotografico co-ingegnerizzato con ZEISS e funzionalità descritte come di livello cinematografico. Tra queste troviamo la feature ZEISS Cinematic Video Bokeh, che crea una sfocatura ovale in formato cinematografico 2.39:1 e ricrea l’effetto delle lenti cinematografiche anamorfiche, che permettono di registrare video espressivi ad un’alta qualità estetica. Presenti anche nuovi effetti come lo ZEISS Cinematic Style Bokeh che mira a ricreare l’atmosfera classica di Hollywood, ma tutti gli effetti complessivi possono essere migliorati grazie all’algoritmo che simula l’effetto delle lenti cinematografiche unito all’effetto profondità di campo. Anche in notturna, troviamo la ZEISS Superb Night Camera che permette di catturare scatti di notte mantenendo l’aspetto originale della scena. Ovviamente supportata la XDR Photo.

A livello tecnico, l’X80 Pro è dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel ed un sistema posteriore formato da quattro fotocamere con principale da 50 megapixel con sensore GNV ed OIS, grandangolare da 48 megapixel, periscopica da 8 megapixel e fotocamera per ritratti da 12megapixel.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato dalle memorie LPDDR5 ed UFS 3.1. Presente anche un sistema di raffreddamento a camera di vapore ed una batteria da 4700 mAh con supporto al FlashCharge da 80W e FlashCharge Wireless da 50W. X80 Pro è anche dotato di un ampio lettore di impronte digitali ultrasonico 3D.

L’altoparlante Dual Stereo di X80 Pro garantisce bassi potenti ed un effetto sonoro complessivo bilanciato ed elegante. X80 Pro è il primo smartphone della serie X in Europa a essere dotato di audio stereo.

X80 Pro sarà disponibile nel colore Cosmic Black in Italia a partire da fine giugno, ad un prezzo suggerito di 1.299 Euro, presso i principali negozi di elettronica e online.