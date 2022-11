vivo X90 e vivo X90 Pro+ ufficiali in Cina: spunta Snapdragon 8 Gen 2

Se state prendendo visione delle partite dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar, potreste aver notato la presenza a bordo campo del brand vivo. Quest'ultimo è infatti sponsor ufficiale della FIFA, ma non è questo il motivo per cui stiamo facendo riferimento all'azienda, bensì l'annuncio in Cina della serie vivo X90.

Infatti, come riportato da Wccftech e GSMArena, nella giornata del 22 novembre 2022 sono stati ufficializzati vivo X90, vivo X90 Pro e vivo X90 Pro+, i più recenti flagship della società. La scheda tecnica di vivo X90 include uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120Hz, un processore MediaTek Dimensity 9200 e una ricarica a 120W (50W wireless).

Presenti poi una batteria da 4.810 mAh, nonché un reparto fotografico che implementa un sensore principale Sony IMX866 da 50MP. Il prezzo di partenza in Cina è di 3.699 yuan (circa 503 euro al cambio attuale) per il modello da 8/128GB, nonché 4.999 yuan (circa 679 euro) per la variante da 12/512GB.

Le caratteristiche tecniche di vivo X90 Pro+ mettono invece in evidenza la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, annunciato giusto qualche giorno fa. Si punta inoltre a un reparto fotografico di elevata caratura, che vede al centro un sensore Sony IMX989 (1"), accompagnato da due lenti tele e un sensore ultra-wide.

La batteria è da 4.700 mAh e non manca il supporto alla ricarica a 80W (50W wireless). Il modello da 12/256GB in Cina ha un costo di 6.500 yuan (circa 883 euro al cambio attuale), mentre la variante da 12/512GB ha un prezzo di 7.000 yuan (circa 951 euro). In questa sede abbiamo solamente effettuato un riassunto di quanto annunciato da vivo: attualmente non ci sono informazioni in merito al possibile lancio dei dispositivi in altri mercati.