Vivo Z5x ufficiale: 5000 mAh e design 'all-screen' a circa 200 euro

La "battaglia" tra i produttori di smartphone continua a farsi sempre più aspra nelle fasce di prezzo minori e anche i dispositivi Android sotto i 200 euro stanno iniziando a essere piuttosto interessanti. Oggi arriva l'annuncio di Vivo Z5x, uno smartphone entry-level che monta una batteria da ben 5000 mA e dispone di un design "all-screen".

Tuttavia, come riportato anche dai colleghi di FoneArena, anche le altre caratteristiche dello smartphone non sono male. Infatti, Vivo Z5x monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710, affiancato da una GPU Adreno 616, 4/6/8GB di RAM LPDDR4X e 64/128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD). Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione Funtouch OS 9, mentre le dimensioni sono pari a 162,39 x 77,33 x 8,85 mm, per un peso di 204 grammi.

Il display è un IPS LCD da 6,53 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9, foro per la fotocamera e screen-to-body ratio del 90,77%, mentre la tripla fotocamera posteriore è da 16MP (f/1.78) + 8MP (f/2.2, grandangolare) + 2MP (f/2.4). Interessante anche la fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0). Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE alla porta microUSB standard passando per il jack audio per le cuffie. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black, Phantom Black e Aurora Blue.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Vivo Z5x è già disponibile per il preordine in Cina a un costo di 1398 yuan (circa 180 euro al cambio attuale) per il modello 4/64GB, di 1498 yuan (circa 195 euro) per quello da 6/64GB, di 1698 yuan (circa 220 euro) per la variante da 6/128GB e di 1998 yuan (circa 259 euro) per quella da 8/128GB. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda un eventuale arrivo in Italia.