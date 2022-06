Quanto tempo vivono le stelle? La risposta vi farà sentire insignificanti

Sappiamo benissimo che le stelle vivono un tempo - quasi - infinito rispetto la nostra esistenza. Veri e propri "fari" dell'Universo, questi corpi celesti non sono tutti uguali e si distinguono - tra le tante cose - per caratteristiche, luminosità, grandezza e molto (molto!) altro. Tuttavia, una domanda è lecita: quanto tempo vivono le stelle?

Risposta breve: dipende dalle dimensioni della stella. Risposta lunga: continuate a leggere.

Più le stelle sono grandi e più "durano poco". "Le stelle più grandi in realtà esauriscono il carburante a loro disposizione molto più velocemente delle più piccole", ha dichiarato Ryan French, fisico solare dell'University College London. Le stelle più massicce vivono per centinaia di milioni di anni, un tempo cosmologico breve. Le stelle più piccole, che sono meno del 10% della massa del Sole, hanno molto meno carburante ma possono vivere per centinaia di miliardi di anni.

Incredibilmente, infatti, questo tipo di stelle non ha ancora terminato la loro vita da quando si sono create per la prima volta. "Una delle stelle più antiche mai scoperte è la Stella Matusalemme", continua French. "L'attuale stima dell'età di questa stella è di 13,7 miliardi di anni (quasi l'età dell'Universo)", afferma l'esperto (a proposito, ecco a voi un piccolo approfondimento sulla stella Matusalemme).

Poi ci sono le protostelle, corpi celesti che si stanno ancora formando e hanno meno di 500.000 anni, secondo la Max Planck Society. "Gli esseri umani stavano usando strumenti di pietra quando queste stelle si sono accese per la prima volta", aggiunge il fisico solare. L'età del nostro sole è di circa 4,6 miliardi di anni e tra circa 5 miliardi di anni inizierà l'inizio della fine della sua vita.

Dopo questo evento, che distruggerà il nostro Sistema Solare, il Sole darà vita a una nana bianca destinata a durare moltissimi miliardi di anni... ma queste è un'altra storia!