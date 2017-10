Vladimir Putin rivela i piani della Russia sul fronte delle criptovalute

Lasi conferma uno dei panorami più affascinanti e promettenti quando si parla di. Dopo un piano per lanciare una cripto di Stato e alcune altre mosse interessanti,ha promulgato una serie di ordini presidenziali che rivelano un''ambizione fortissima e un ruolo preminente di Governo e Banca centrale.

Ad Agosto un accordo con Ethereum per lanciare una sorta di Blockchain di Stato, prima che ci pensi l'Asia o l'Europa, poi la volontà di legalizzare le criptovalute in Russia, gli incentivi ai miner, e una serie di restrizioni nei confronti degli exchange. Il Paese governato da Vladimir Putin non si dà tregua, e ora il Presidente ha emanato una serie di ordini che danno alla Banca di Russia e al Governo forti poteri nell'ambito dell'inquadramento legale di queste tecnologie relativamente nuove.

Il primo ordine prevede che il Governo e la Banca centrale russa determinino come criptovalute, token, smart contract e altri prodotti relativi alla Blockchain possano inserirsi all'interno del quadro finanziario del Paese.

Il secondo dà, sempre alle due istituzioni, il potere di determinare le linee guida per il mining, oltre che una sorta di registro dei miner russi al fine della tassazione.

Il terzo ordine presidenziale, leggiamo su Futurism.com, incarica il Primo Ministro Medvedev e il vertice della Banca centrale russa di regolare il rilascio di token in modo da allineare le ICO con la normativa vigente in materia di Initial public offering, strumento analogo che permette alle realtà che si apprestano a quotarsi in borsa per la prima volta di carpire finanziamenti.

Il programma ha una deadline precisa: Luglio del 2018. Per il 20 Dicembre di quest'anno dovrà essere creata una piattaforma speciale che dia modo alle compagnie nel campo Blockchain di ricevere autorizzazioni dalla Bank of Russia.

Infine, si prevede per Marzo del 2018 la creazione di un così detto unico spazio di pagamento per tutti gli Stati membri dell'Eurasian Economic Union. Stando a Motherboard si tratterebbe di una mossa preliminare in vista dei fantomatici CryptoRuble di cui si parla da un po'.

Immagine in copertina del The Coin Telegraph