VLC 4.0 sta per arrivare con un'interfaccia completamente rinnovata

Il famoso software di riproduzione multimediale VLC sta per ricevere l’aggiornamento alla versione 4.0, atteso per l’approdo sulle piattaforme supportate nei prossimi mesi. Per l’occasione, gli sviluppatori di casa VideoLAN sarebbero al lavoro su un’interfaccia utente completamente rinnovata e tante altre novità interessanti.

A ben sei anni dall’arrivo di VLC 3.0, la grande novità di questa versione è proprio l’UI “un po’ più moderna”, come ha detto il presidente di VideoLAN Jean-Baptiste Kempf in occasione di un’intervista condotta da Protocol, che potete vedere anche in calce all’articolo in alcune immagini diffuse in rete ancora nel febbraio 2019: la differenza è evidente, con un cambiamento sostanziale dai bordi bianchi pieni di funzionalità al design trasparente con pochi comandi dalle icone eleganti e più spazio ai contenuti riprodotti, che si tratti di video o di canzoni.

Ma non finisce qui, perché il team di VideoLAN vorrebbe portare più contenuti reperibili online all’interno di VLC 4.0 mediante l’utilizzo di estensioni ad hoc per collegare servizi terzi al software. O ancora, gli sviluppatori starebbero lavorando su una versione inedita di VLC eseguibile rapidamente all'interno di una pagina web utilizzando Webassembly e JavaScript invece del vecchio plug-in del browser.

Infine, altro progetto degno di nota è Moviepedia, database simile a iMDb e Wikipedia dedicato solamente ai film, dove gli utenti potranno gestirsi nella creazione di pagine dove scrivere trama, cast e altri dettagli sulle opere d’interesse. Tutte queste novità non hanno ancora una data di lancio definitiva, dunque non ci resta che attendere maggiori informazioni da VideoLAN stessa.

Ricordiamo, poi, che VLC nel 2019 ha raggiunto quota 3 miliardi di download diventando uno dei programmi più utilizzati sui computer di tutto il mondo.