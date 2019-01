VLC tocca quota 3 miliardi di download, in arrivo il supporto AirPlay

VLC Media Player è ormai da anni il lettore multimediale più popolare al mondo, e questo titolo è stato ulteriormente rafforzato dagli sviluppatori con l'annuncio che l'applicazione, complessivamente, ha raggiunto quota 3 miliardi di download su tutti gli ecosistemi su cui è disponibile.

Un traguardo raggiunto in oltre venti anni di disponibilità ed utilizzo quotidiano da parte degli utenti. Nato come progetto universitario nel 1996, VLC è diventato un software onnipresente su quasi tutti i computer, in quanto garantisce la riproduzione di tutti i tipi di file multimediali: siano essi video, audio, DVD, streaming o altro.

Il tutto è rafforzato dalla natura open source dell'applicazione, che rende il modello di business unico al mondo, su cui si poggia quella che ancora oggi è un'organizzazione non-profit che è sopravvissuta solo grazie alla generosità della folta community.

E proprio parlando di open source, gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di una funzionalità importante. Nell'applicazione Android infatti è in arrivo il supporto al sistema di condivisione di Apple, AirPlay, che consentirà agli utenti di trasmettere contenuti multimediali da smartphone o tablet alla Apple TV.

VLC inoltre ha anche reso noto che sta tastando il terreno per la realtà virtuale, ma chiaramente a riguardo ancora non sono disponibili indicazioni.