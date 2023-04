VLC, l'upscaling RTX di NVIDIA sbarca ufficialmente sul player multimediale

In questa prima fase della nuova generazione, NVIDIA non ha soltanto lanciato il DLSS3 con Frame Generation, tecnologia in grado di generare fotogrammi in gioco al di fuori della pipeline, ma anche l'interessante RTX Video Super Resolution.

Per l'esattezza, NVIDIA RTX Video Super Resolution è arrivato solo a fine febbraio 2023, dopo il suo primo annuncio nel corso del 2022, e da allora le schede video compatibili hanno potuto beneficiare dell'upscaling tramite IA dei video in streaming su browser web.

Tuttavia, a una manciata di ore dall'annuncio della RTX 4070, VLC ha annunciato la compatibilità con RTX VSR, aprendo le porte a un utilizzo di gran lunga più interessante e non per forza basato sulla trasmissione liquida di contenuti multimediali ma anche in locale.

Per l'esattezza, il team di VLC ha rilasciato una speciale build del suo popolare player che risponde al nome di VLC 3.0.19 RTX Vetinari, disponibile sul sito ufficiale ed esplicitamente compatibile con la nuova tecnologia del team verde.

Come si legge negli higlight in primo piano sul portale, si tratta di una speciale build personalizzata di Vetinari, che "attiva l'upscaling di Super Resolution di default sulle schede video RTX".

Insomma, a quanto pare le tecnologie NVIDIA basate sul Deep Learning sembrano convincere davvero tutti, come indicano del resto anche i dati sulla diffusione record del DLSS3.