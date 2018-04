Vodafone: 2 gigabyte al mese in regalo per un anno agli utenti rimodulati

La lunga serie di rimodulazioni messe in atto da Vodafone non ha certo reso felici gli utenti, ed è destinata a lasciare il segno tra la clientela nonostante il prossimo Vodafone Happy.

A tal proposito, l'operatore telefonico rosso ha annunciato che da oggi è attivabile gratuitamente attraverso una chiamata al 190 la promozione Vodafone, che regalerà per un anno due gigabyte di internet a tutti coloro che sono stati affetti dalle rimodulazioni.

L'offerta va ad aggiungersi a quelle già attive sulla SIM, e permetterà agli utenti di ottenere più banda per la navigazione. Chiaramente si tratta di una promozione perfettamente compatibile con tutte quelle disponibili sul mercato, ed anche con il prossimo Vodafone Happy.

Per attivare 2 Giga Free, basterà chiamare il 190 e chiedere all'operatore l'attivazione. In alternativa, ci si può rivolgere anche all'assistente Tobi, scrivendo ripetutamente il comando "chat" e parlando con un assistente.

Vodafone, comunque, a breve dovrebbe anche predisporre l'attivazione autonoma attraverso il proprio sito web o via SMS.

Come dicevamo prima, l'offerta è in regalo per 12 mesi e non prevede nessun costo di rinnovo o attivazione.