Vodafone, il 20 Maggio 2022 scattano le nuove rimodulazioni: aumenti fino a 3 Euro

Nuova ondata di rimodulazioni per Vodafone. Come spiegato dai colleghi di MondoMobileWeb, dal 20 Maggio 2022 il costo di alcune offerte dell’operatore telefonico salirà da 0,50 a 3 Euro al mese.

Ad essere interessati saranno gli utenti con offerte mobili ricaricabili, per cui sono previsti rincari importanti. Da oggi, 19 Aprile 2022, gli interessati riceveranno una comunicazione via SMS e come stabilito dal codice di consumo potranno effettuare il recesso gratuito o effettuare la portabilità fino al giorno precedente all’entrata in vigore della rimodulazione. Vodafone ha anche messo a disposizione un numero dedicato, 42590, che si può contattare per ricevere tutte le informazioni del caso.

Non sono chiare le motivazioni che porteranno a tale rimodulazione, tanto meno se come avvenuto anche in altre circostanze Vodafone proporrà qualche promozione per effettuare lo switch. A quanto pare però Vodafone aumenterà i giga inclusi per adeguare le offerte alle nuove esigenze degli utenti, e saranno disattivate le opzioni minuti, SMS e giga aggiuntivi che richiedevano il pagamento a parte.

Qualche giorno fa, Vodafone ha annunciato nuove rimodulazioni per le promozioni di rete fissa, che dall’8 Giugno 2022 registreranno incrementi di 1,99 Euro al mese.

Ricordiamo che da qualche giorno il 5G di Vodafone ha raggiunto 60 città coperte.