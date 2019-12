Vodafone: dal 2020 le SIM Card saranno più piccole per ridurre gli sprechi

Vodafone, nell'ottica di ridurre gli sprechi di plastica e di rendere il proprio listino più green, ha annunciato che dal 2020 lancerà le nuove SIM Card in plastica, che saranno più piccole rispetto alle attuali. La scheda vera e propria resterà praticamente immutata: a cambiare sarà il cartoncino rosso, le cui dimensioni saranno dimezzate.

Come vi mostriamo nell'immagine presente in calce, pubblicata dai colleghi di MondoMobileWeb, l'operatore telefonico taglierà a metà l'attuale cartoncino: secondo gli studi effettuati questo comporterà un risparmio annuo di 340 tonnellate di plastica.

All'interno dell'apposito spazio resterà la classica SIM a triple-cut, che permette di scegliere le dimensioni in base al cellulare in dotazione.

La novità approderà nei negozi dal 2020 in Regno Unito, Italia, Germania, Spagna ed Irlanda.

Vodafone ha anche annunciato l'arrivo in Italia di Fairphone 3, lo smartphone etico e sostenibile che include solo materiali non collegati ai conflitti in Africa e riciclati per ridurre gli sprechi. Lo smartphone sarà venduto a partire dal prossimo 9 Dicembre 2019 nei Vodafone Point sparsi in Italia.

Lo smartphone include una batteria a lunga durata, il processore Qualcomm Snapdragon 632, fotocamera posteriore Dual Pixel da 12 megapixel ed anteriore da 8 megapixel e 64 gigabyte di memoria interna, espandibili tramite microSD fino a 256GB.