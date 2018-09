Vodafone: 30 gigabyte al mese in regalo ad alcuni clienti

Interessante notizia dal fronte Vodafone. In queste ore l'operatore telefonico sta proponendo ad alcuni clienti un'interessante promozione che include 30 gigabyte al mese in regalo per 6 mesi o 12 mesi. Il tutto è completamente gratuito e prevede la semplice chiamata al numero indicato nell'SMS per abilitare l'offerta.

Come di consueto, al termine dei 30 gigabyte è previsto l'addebito dei gigabyte extra sulla promozione esistente.

Al momento non sappiamo in base a cosa siano stati scelti gli utenti che hanno ricevuto l'SMS informativo, ma la cosa certa è che non si tratta di alcuna promozione winback o operator attack, ma rivolta a coloro che posseggono già una scheda Vodafone attiva.

Il consiglio che ci sentiamo di dare è provare lo stesso a chiamare il numero 42100, in quanto alcuni l'hanno trovata tra quelle disponibile nelle offerte dedicate al numero.

Si tratta senza dubbio di un regalo che verrà apprezzato da molti, soprattutto dopo la recente ondata di rimodulazioni che ha dilaniato l'utenza Vodafone, costringendo molti ad effettuare la portabilità ad altri operatori come Ho Mobile ed Iliad.

E' bene inoltre precisare che non si tratta di un regalo di Vodafone Happy Friday, ma di una promozione a se stante.

Fateci sapere se anche voi avete ricevuto l'SMS oppure se tramite la telefonata al numero sopraindicato siete riusciti ad abilitare l'offerta.