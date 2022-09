Vodafone abbassa costi disattivazione linea fissa: a quanto ammontano da oggi?

In attesa di maggiori informazioni sul mercato italiano relativamente al legame dei prezzi delle offerte Vodafone all’inflazione, l’operatore telefonico conferma l’abbassamento dei costi per la disattivazione della linea fissa aggiornando la tabella disponibile sul sito ufficiale.

Come segnalato anche da MondoMobileWeb, proprio in queste giornate di metà settembre 2022 Vodafone ha modificato i costi di disattivazione per la rete fissa – che vanno sostenuti al momento della dismissione della linea o del passaggio ad altri operatori - abbassandoli a un costo fisso di 15 euro in caso di cambio operatore e 23 euro in caso di cancellazione contratto e dismissione linea. Nella casistica molto specifica del “rientro in TIM”, il costo sembra rimanere a 28 euro.

Questi prezzi restano validi per le linee ADSL, FTTC e FTTH, mentre le linee FWA hanno un prezzo tutto loro e unico per dismissione o passaggio a un operatore rivale: al posto di 25 euro, ne costerà 18. Restano infine invariati i costi di disattivazione per le linee fisse con offerte “solo telefono”, pari a 19 euro. Questi costi, rammentiamo, non si applicano nei casi di dismissione o cambio operatore dopo rimodulazioni e modifiche unilaterali del contratto.

Restando dallo stesso operatore telefonico ma spostandoci alla linea mobile, ecco le offerte di portabilità Vodafone di settembre 2022 con prezzi a partire da 7,99 euro al mese.