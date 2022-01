Vodafone dice addio alle sim fisiche: testata la prima iSIM funzionante

Vodafone, Qualcomm e Thales hanno ufficialmente mostrato il primo prototipo di iSim funzionante, che è destinato a segnare un punto di svolta importante in quanto potrebbe portare al definitivo pensionamento delle schede fisiche per i nostri smartphone.

La tecnologia sviluppata dalle tre compagnie prevede l'integrazione di tutte le funzioni delle schede telefoniche nel processore principale di un dispositivo (che sia uno smartphone o tablet): in questo modo i produttori non saranno costretti ad includere lo slot per le SIM con il relativo carrellino. Conseguentemente, quindi, si potrebbe librare all'interno dello smartphone più spazio per la batteria o altre componenti.

A livello di funzionalità, non sono previste novità rispetto alle SIM tradizionali, al di fuori di prestazioni più elevate e capacità di memoria più ampia. La iSim prototipata Vodafone e Qualcomm è perfettamente conforme alle specifiche della GSMA e non richiede 'attivazione del proprio numero e della propria offerta, come avviene con le eSim. La motivazione è legata al fatto che i processori che arriveranno sul mercato avranno già integrate al loro interno le iSim.

Vodafone ha testato la iSim su un Samsung Galaxy Z Flip 3 5G basato sul processore Snapdragon 888 5G, con sistema operativo Thales iSim che rispetto a quelli attualmente disponibili sul mercato è in grado di gestire la scheda integrata.