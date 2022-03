Anche Vodafone aderisce al bonus internet 2022: fino a 2500 Euro per partite iva e PMI

Dopo l’annuncio di Aruba, che abbiamo riportato su queste pagine qualche giorno fa, anche Vodafone ha comunicato la sua adesione al bonus internet 2022 messo in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico, per favorire la diffusione della fibra su territorio nazionale.

Analogamente a quello dell’altro operatore, anche questo è rivolto a micro, piccole e media imprese, che potranno godere di un bonus fino a 2500 Euro per acquisire un servizio di connettività. Il valore del voucher va da 300 a 2000 Euro, ma viene anche messa a disposizione la possibilità di richiedere un ulteriore contributo da 500 Euro per coprire i costi di rilegamento.

A disposizione Vodafone mette tre offerte: OneNet P.IVA Mini, che ha un costo mensile di 5 euro per 48 mesi a cui si aggiunge un costo di attivazione di 5 Euro e che garantisce un collegamento ad internet fino a 2,5Gbps con modem e WiFi Optimizer e Chiavetta sempre inclusi; OneNet P.Iva Pro che costa 10 Euro + 5 Euro di attivazione e che si differenzia dalla precedente anche perchè offre chiamate nazionali illimitate e 500 minuti di chiamate internazionali in Europa, Svizzera, Principato di Monaco, Isole Faroe ed Isole Mann; ed OneNet Ufficio che costa 75 Euro + 5 Euro di attivazione ed include anche la funzionalità “Centralino in Cloud”, Assistenza Dedicata e Telefono Fisso con IP-Phone Cisco 6851 incluso, mentre la velocità di internet passa ad 1 Gbps.

I dettagli sono disponibili direttamente attraverso la pagina dedicata: basta lasciare il proprio numero di telefono e Vodafone provvederà a ricontattavi.