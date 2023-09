Vodafone si affida ai satelliti di Amazon per migliorare la copertura di 4G e 5G

È notizia di oggi che Vodafone ha stretto una partnership con Amazon per utilizzare i satelliti del Project Kuiper del gigante di Seattle per estendere i servizi 4G e 5G in Europa ed Africa.

Interpellato da The Register, un rappresentante dell’operatore telefonico ha confermato che questa partnership si rivelerà particolarmente utile nelle aree sottoservite e non servite da tali servizi di connettività. Sostanzialmente, Vodafone utilizzerà la prossima costellazione di Amazon per collegare le antenne in modo tale da servire con 4G e 5G anche quelle zone d’Europa ed Africa dove è troppo dispendioso a livello economico portare la fibra. In questo modo si elimina anche la necessità di implementare collegamenti wireless fissi.

Margherita Della Valle, CEO del gruppo Vodafone, ha spiegato che questo accordo "fornirà connettività mobile a gran parte del 40% stimato della popolazione mondiale che ancora non ha accesso a Internet". Dello stesso avviso anche il vicepresidente senior di Amazon per i dispositivi e servizi, Dave Limp, il quale ha affermato che grazie a questa partnership “possiamo connettere luoghi che tradizionalmente sono stati difficili da raggiungere".

I primi prototipi di satelliti del progetto Kuiper di Amazon dovrebbero essere in orbita nei prossimi mesi, ma l’obiettivo è implementarli nel 2024 e testarli entro la fine del 2024.