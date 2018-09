Vodafone all'attacco degli altri operatori: 50 gigabyte e minuti illimitati a 10 Euro

Vodafone continua ad andare all'attacco degli altri operatori, e lancia oggi una nuova offerta di portabilità disponibile per tutti coloro che hanno intenzione di effettuare la portabilità.

Si chiama Vodafone Special Minuti 50 gigabyte e, come suggerisce il nome, include ben 50 gigabyte di traffico dati in 4G+, a cui si aggiungono anche minuti illimitati verso tutti. Il costo della promozione è di 10 Euro al mese, a cui si aggiungono i costi di attivazione della SIM e di portabilità, che per il primo mese potrebbero far lievitare in maniera importante il prezzo complessivo.

La navigazione ad internet è comunque garantita alla massima velocità attualmente presente sul mercato, il che potrebbe rappresentare un'ottima motivazione per sfruttare al massimo gli smartphone di ultima generazione appoggiandosi a quella che viene da molti definiti la migliore rete mobile del nostro paese.

Per attivare Vodafone Special Minuti 50 gigabyte ed effettuare la portabilità dal proprio numero basta recarsi in uno dei tanti centri Vodafone sparsi nel nostro paese. La promozione precedentemente era rivolta solo ai clienti in possesso di schede TIM e Coop Mobile, ma la strategia dell'operatore telefonico rosso si sta facendo sempre più aggressiva ed ha deciso di estenderla a tutti. Una chiara risposta anche ad Iliad ed Ho. Mobile.