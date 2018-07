Vodafone all'attacco di TIM con Special Minuti 50 gigabyte a 10 euro al mese

Vodafone torna, a sorpresa, all'attacco dei clienti TIM, offrendo una promozione per la portabilità che sicuramente farà gola a tutti. La promozione è rivolta sia agli ex clienti che a coloro che semplicemente sceglieranno di passare all'operatore rosso.

La compagnia telefonica, infatti, è tornata sul mercato delle winback con la Special Minuti 50 gigabyte.

L'offerta include, a 10 Euro al mese, 1000 minuti di traffico telefonico verso tutti i numeri nazionali e mobile, e ben 50 gigabyte di traffico internet in 4G. Non sono invece inclusi nel pacchetto gli SMS, ma si tratta di una strategia già adottata in passato da altri operatori, e probabilmente dettata dal fatto che, visto l'aumento della popolarità registrato da applicazioni come Whatsapp, Telegram e Facebook Messenger, gli SMS sono divenuti di secondaria importanza anche nell'economia degli utenti, che preferiscono sempre più una quantità maggiore di minuti per le chiamate e soprattutto di dati per la navigazione mobile piuttosto che un pacchetto contente i messaggi.

Il costo di attivazione per la promozione, attivabile da oggi 4 Luglio fino a data da destinarsi in tutti i negozi Vodafone, è di una tantum da 6 Euro.

Un'offerta senza dubbio molto interessante, anche contando la copertura e la qualità della rete Vodafone. Fateci sapere attraverso i commenti se siete interessati ad attivarla o meno.