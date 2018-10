Vodafone alza l'asticella: 30 gigabyte gratis al mese per un anno con Happy Friday

Quello che sembrava essere un regalo indirizzato a pochi fortunati, si è trasformato nell'Happy Friday di oggi, attraverso cui Vodafone ha voluto rinnovare la sfida ai nuovi operatori come Iliad.

L'Happy Friday di oggi è davvero di quelli imperdibili, destinati a rendere felici milioni di utenti, perchè disegnando il più classico dei sorrisi tramite l'applicazione MyVodafone è possibile ricevere in maniera del tutto gratuita 30 gigabyte al mese per un anno.

Le vie per riscattare la promozione sono le classiche: una volta aperta l'app, basta spostarsi nella sezione "Vodafone Happy" e quindi su "Happy Friday" per abilitare l'offerta. A giudicare dal messaggio restituito, l'attivazione della promozione (completamente gratuita, con rinnovo automatico bloccato) è prevista nel giro di 72 ore dall'evasione, ma solitamente i tempi sono più ristretti. E' comunque previsto l'invio di un messaggio di conferma d'avvenuta attivazione.

Chiaramente i gigabyte in regalo si vanno a sommare a quelli previsti dalla promozione, ma con consumo prioritario. Ciò vuol dire che la navigazione ad internet andrà ad assorbire prima quelli in regalo, e solo al termine passa a quelli presenti nell'offerta sottoscritta mensilmente.



Come tutti gli Happy Friday, però, i regali potrebbero cambiare da persona a persona.

Per gli operatori virtuali come Ho. e la concorrenza (Iliad in primis) si tratta di un importante guanto di sfida. Vodafone ha alzato l'asticella, bisognerà vedere se anche gli altri seguiranno la via tracciata.