Vodafone, buono Amazon da 10 Euro in regalo attivando alcune offerte

Nuova promozione lanciata da Vodafone in occasione di Halloween. Fino al 31 Ottobre, scegliendo tra una serie offerte è possibile ottenere un buono Amazon da 10 Euro in regalo, da spendere per i propri acquisti direttamente sullo store ufficiale di Jeff Bezos.

Come si può leggere sulla pagina ufficiale di Vodafone, le tre promozioni che danno diritto al bonus sono le seguenti: Infinito, Infinito Black Edition, Red Max, Red Pro, Shake it Fun, Shake it Easy, Vodafone Facile e C’all Global.

Per ottenere il bonus da 10 Euro di Amazon bisogna portare a termine la procedura di attivazione. Entro 30 giorni dal via libera da parte di Vodafone, l'operatore telefonico provvederà ad inviare una mail agli utenti con tutte le informazioni su come richiedere il codice. Il termine ultimo per inviare i dati è fissato al 31 Dicembre 2021, altrimenti si perderà il diritto a ricevere il premio.

Il codice Amazon dovrà inoltre essere riscattato entro un mese dalla ricezione. In caso contrario scadrà e non sarà più valido.

Non sono note le restrizioni sull'utilizzo del coupon, ma si tratta senza dubbio di un'ottima iniziativa promozionale che ricade a poco meno di un mese dal Black Friday 2021 che, ricordiamo, quest'anno ricade il 26 Novembre 2021 ed interessa tutte le principali catene.