Vodafone, buono Amazon da 100 Euro in regalo attivando queste offerte per la Fibra FTTH

Torna un’interessante iniziativa Vodafone con buoni Amazon in regalo, sempre relativa alle offerte dell’operatore Internet Unlimited e Family Plan per la linea fissa. Esattamente a due weekend dall’ultima proposta con le stesse due offerte, Vodafone ritorna a dare in omaggio un buono Amazon da 100 Euro, ma solo per due giorni.

La promozione in questione, infatti, come segnalato da MondoMobileWeb durerà solamente fino alla giornata di domani, 1° agosto 2021. Per aderire a questa iniziativa è necessario recarsi sul sito ufficiale Vodafone per attivare online una tra le due offerte citate per la Fibra FTTH: Vodafone Internet Unlimited è attivabile a 25,90 Euro anziché 29,90 Euro e permette di ottenere internet illimitato fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia, la Vodafone Station e una scheda SIM con 1 Giga mensile di traffico mobile.

Vodafone Family Plan, invece, attiva una linea fissa con internet illimitato in fibra FTTH, chiamate senza limiti verso numeri nazionali, Vodafone Station e SIM dati da 1 Giga mensile a 39,90 Euro complessivi in unica fattura. Al contempo, però, essendo Family Plan un’offerta convergente si riceve anche una scheda SIM con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G.

Una volta attivata l’offerta d’interesse, rigorosamente con fibra FTTH, entro 45 giorni dall’attivazione della rete si riceverà una e-mail con le istruzioni da seguire per richiedere il codice Amazon univoco (entro il 1° novembre 2021), il quale verrà inviato entro tre giorni dalla richiesta e dovrà essere riscattato su Amazon entro 1 mese dall’invio.

Nel caso, dopo un po’ di tempo, non siate soddisfatti del servizio offerto, Vodafone permette il recesso ma solo dopo 24 mesi di permanenza contrattuale, esattamente come per il resto delle offerte fisse Vodafone; in caso di recesso anticipato, però, dovrete pagare 28 euro per la disattivazione della rete e restituire il modem entro 30 giorni.

Restando nel mondo Vodafone, a inizio settimana sono giunte le rimodulazioni di luglio 2021 con rincari fino a 1,99 Euro.